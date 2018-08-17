Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcıya verdiği mesajlar sonrası 5,70'in altına kadar gerileyen dolar/TL, bugün yükseldi.
Dolar yeniden 6 liranın üzerine çıktı. Kur 6,35'e kadar yükselmesi sonrasında 6 liranın üzerinde dalgalanıyor.
Euro/TL ise 6,85 civarında seyrediyor.
Uzmanlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımların, Türk lirasına spekülatif atakları sınırladığını belirterek, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferanstaki mesajların da Türk lirasını desteklediğini vurguladı. Kurda dün görülen gevşeme bugün yerini yine yükselişe bıraktı.
Uzmanlar, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi ve ABD ile diplomatik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
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Uzmanlar, dolar/TL'nin 6 seviyesinin altında kaldığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini ve 5,00-5,20 bandının gündeme gelebileceğini söyledi.
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