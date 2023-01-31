Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Ocak 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 31 Ocak 2023 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro alış-satış fiyatlarında son durum...

Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Ocak 2023 dolar - euro fiyatları)

/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 18,81'den işlem görüyor.

/TL yatay seyirle 20,35'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 23,2400'ten satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyirle 102,3 seviyesinden işlem görürken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen altında 1,0840'ta bulunuyor.

GÜNCEL SATIŞ FİYATLARI 

GÖZLER FED'DE

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde döviz piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yarın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, politika metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 101,5'in destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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