Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

ntv.com.tr 05.08.2021 - 09:35
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Küresel piyasalar cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda.
Hafta başında 8,30'un altına gerileyen dolar/TL, 5 Ağustos 2021 sabahına 8,50'nin üzerinde başladı.
Kur, şu dakikalarda 8,53 seviyelerinde yer alıyor. Euro/TL, 10,11 seviyelerinde yer alıyor
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Uzmanlar, genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ettiğini kaydetti.
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