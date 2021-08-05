Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 5 Ağustos 2021 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 05.08.2021 - 09:35

Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Çeyrek altın fiyatları kaç TL? 5 Ağustos 2021 güncel çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları kaç TL? 5 Ağustos 2021 güncel çeyrek altın fiyatları

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Küresel piyasalar cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda.

Hafta başında 8,30'un altına gerileyen dolar/TL, 5 Ağustos 2021 sabahına 8,50'nin üzerinde başladı. 

Kur, şu dakikalarda 8,53 seviyelerinde yer alıyor. Euro/TL, 10,11 seviyelerinde yer alıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ GÖRECEĞİZ (HABERE GİT)

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Uzmanlar, genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ettiğini kaydetti.

NTV EKİBİ YANGIN BÖLGESİNDE: TERMİK SANTRALDEKİ YANGIN 11. SAATTE SÖNDÜ 

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...