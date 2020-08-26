Havacılıkta işten çıkarmalar devam ediyor

Covid-19 salgını, ilk aşamada, kısa vadeli borç oranı yüksek, nakit mevcudu düşük, gelirleri azalmış havayolu şirketlerini ciddi anlamda sıkıntıya düşürecek olsa da tüm sektör, yeni normale uyum sağlamak zorunda.

Havacılık sektörü stratejilerini yeniden gözden geçiriyor.

ABD'li havayolu şirketi American Airlines Üst Yöneticisi Doug Parker, şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, 1 Ekim itibarıyla personel azaltımına gidileceğini belirtti.

Mesajda, eylül sonuna kadar salgının kontrol altına alınmasının ve hava yolu seyahatine olan talebin normale dönmesinin beklendiği ancak durumun bu yönde gelişmediği aktarıldı.

Bu kapsamda, koronavirüs salgınının havacılık sektörünü olumsuz etkilemesi ve Maaş Destek Programı kapsamında sağlanan yardımın süresinin eylülde sona ermesi nedeniyle 19 bin çalışanın işine son verileceği kaydedildi.



DESTEK UZATILIRSA İŞTEN ÇIKARMALARIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Hava yolu şirketinin faydalandığı desteğin süresinin uzatılması halinde işten çıkarmaların önüne geçilebileceği belirtildi. American Airlines, temmuzda, Covid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 25 bin çalışanının işinin risk altında olduğunu açıklamıştı.



HAVACILIK ŞİRKETLERİNE 25 MİLYAR DOLAR DESTEK SAĞLANDI

ABD'de havayolu şirketlerine, mart ayında, çalışanlarının maaşlarını ödemelerine yardımcı olmak amacıyla 25 milyar dolarlık destek sağlanmıştı.

ETİHAD ÇALIŞANLARDAN DAHA FAZLA ÜCRETSİZ İZİN TALEP EDİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal havayolu şirketi Etihad Airways, kabin ekibinden Covid-19 salgınının etkisini yönetmeye çalışırken gönüllü ücretsiz izin almalarını yeniden istedi.



Şirket e-posta ile mürettebatın 16 Eylül’den itibaren 10 gün ile altı ay arasında ücretsiz izin alabileceğini açıkladı.



Etihad, mart ayındaki uçuşlarının ardından haziran ayından bu yana yolcu hizmetlerine kademeli olarak devam ediyor.



Etihad, yılın ilk yarısında 758 milyon dolarlık zarar bildirimi yağmıştı.

FİNNAİR DE 1.000 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK



Finlandiya'nın ulusal havayolu şirketi Finnair ise, küresel hava yolculuğunu neredeyse durma noktasına getiren salgından sonra maliyetleri düşürmek ve mali durumlarını artırmak için çabalıyor.

Finnair 6.200 personel çalıştırdığı Finlandiya'da binlerce kişi için geçici işten çıkarmalara devam edeceğini açıkladı.



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