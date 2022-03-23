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SON DAKİKA HABERİ: 2021 yılı işsizlik oranı belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 10:17

SON DAKİKA HABERİ: 2021 yılı işsizlik oranı belli oldu

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Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı

Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun "İşgücü İstatistikleri 2021" verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2020'ye kıyasla 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu.

oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,1 puan düşerek yüzde 12'ye geriledi. 2020'de işsizlik oranı yüzde 13,1, işsiz sayısı ise 4 milyon 40 bin kişi olarak açıklanmıştı.

Ayrıca, Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021'den itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçildi.

Bu kapsamda, 2021 yılıyla karşılaştırılabilir olması açısından 2020 sonuçları yeni tanım ve kavramlara göre hesaplanabilir göstergeler için revize edildi ve ilgili istatistiksel tablolar kamuoyuna sunuldu.

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