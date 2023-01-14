Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları

Survivor 2023 kadrosu zorlu mücadelenin başlamasına günler kala yayınlanan tanıtımlarla duyurulmuştu. Bambaşka bir formatla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor'da bu yıl ünlüler, gönüllüler ve fenomenler yarışacak. Peki, Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte ünlüler, gönüllüler ve fenomenleriyle Survivor kadrosu...

Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 1

Survivor 2023 sezonuyla ilgili haberler ardından gözler kadroda yer alan isimlere çevrildi. Bir televizyon klasiği haline gelen Survivor 2023’te ünlüler, gönüllüler, influencer’lar konseptiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 2

Ünlüler ve Gönüllülerin yanı sıra bu yıl ilk kez sosyal medya fenomenlerinin de yarışacağı Survivor, 15 Ocak Pazar günü ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 3

2023 FORMATI HAKKINDA

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı tanıtım videolarından birinde format hakkında konuşmuştu. Ilıcalı, "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak." ifadelerini kullanmıştı.

Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 4

INFLUENCER'LAR KADROSU

ALPER RENDE 

Alper Rende, 1995 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'de Vine isimli uygulama'ya Ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girmiştir.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 5

BUSE PLAN

Buse Plan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünde eğitimi tamamlayan sosyal medya fenomeni Youtube ve Instagram üzerinden paylaşımlarını sürdüyor.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 6

KÜRŞAT JUAN

Gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya olan ancak sosyal medyada "Juan" soyadıyla bilinen fenomen, 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya geldi, aslen Artvinlidir. 

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 7

HALİL İBRAHİM GÖKER

Halil İbrahim Göker, 15 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sosyal medya içerikleri üreten Halil İbrahim Göker, video paylaşım uygulaması ile adını duyurduktan sonra Youtube ve Instagram paylaşımlarıyla da yükselişe geçmiştir.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 8

CHABY HAN

Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de doğdu. Ailesinin işi nedeniyle Türkiye'ye geldi. Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim aldı.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 9

ELANUR PAT

Aslen Ordulu olan Elanur Pat, 30 Aralık 2000 tarihinde dünyaya geldi. Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünde öğrenim gördü.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 10

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER

AZİZ OZAN DİLBER

27 yaşındaki Aziz Ozan Dilber, Sivas'ta dünyaya geldi. 

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 11

GİZEM AVCI

Güzelliği ve hırslı yapısıyla dikkat çeken Gizem Avcı, "Doğadaki ilk kanun ya av olursun ya avcı. Ben Gizem Avcı Survivor 2023'e avlanmaya geliyorum." sözleriyle dikkat çekti.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 12

OSMAN CAN

1994 doğumlu genç yarışmacı, daha önce sezonlarda oynanan futbol maçında gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 13

ALEYNA ELİBOL 

Aleyna Elibol, 1996 doğumludur ve İzmirlidir. Güzel yarışmacı, sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyuncudur.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 14

ASENA DEMİRBAĞ

1997 doğumlu olan Asena Demirbağ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünden mezun oldu. Asena, 2019 yılında eski futbolcu Ahmet Dursun ile Paris'te dünya evine girdi.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 15

ÖZGÜR TETİK

Özgür Tetik 1975 yılında Yalova’da doğdu. Ortaokul da basketbola merak saldı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Profesyonel bir oyuncu olamadı ama çok uzun süre amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 16

TUNGA SAYAN

Tunga Sayan, 2023 sezonunun genç yarışmacıları arasında yer alıyor. Sporla ilgili olan Tunga, basketbol ve futbol ile yakından ilgilenmektedir. 

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 17

KARDELEN KALENDER

Kardelen Kalender fitness ve pilates antrenörü olarak çalışmaktadır. Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Nişantaşı Üniversitesi Fitness Uzmanlık bölümünde eğitimini tamamlamıştır

Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 18

WALISON

Walison Fonseca, 34 yaşındadır ve Brezilya doğumludur. 3 yıldır Türkiye’de bulunmasına rağmen Türkçeyi oldukça iyi konuşmaktadır.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 19

ÜNLÜLER KADROSU

ZEYNEP ALKAN

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslan Hataylı.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 20

ÜMİT ERDİM

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokuldan sonra İzmit Atılım Anadolu Lisesini bitirdi. 1998-2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç birimde oynadı. Burada tanıştığı Caner Özyurtlu ile beraber İstanbul'a geldi. Özyurtlu ile beraber Moda'da bir ajansa kaydoldular. Kariyerini bundan sonra tiyatro yerine televizyonla devam ettirdi. Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etti. Birçok dizide rol aldı.

Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 21

AYSU KESKİN

Saadet Aysu Keskin 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Güzel basketbolcu kariyerine 2013'te TED Ankara Kolejliler'de başladı.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 22

CANSU TUMAN 

Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Moleküler Biyoloji eğitimi alan Cansu Tuman,  oyunculuk kariyeriyle tanınıyor. 

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 23

YUSUF GÜNEY

Yusuf Güney, 5 Haziran 1984 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Başarılı şarkıcı aslen Gümüşhane Kelkit'lidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınan şarkıcı, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşamaktaydı.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 24

SEÇKİN PİRİLER

Seçkin Piriler, 29 Aralık 1980 İstanbul doğumlu, eski manken, sunucu ve oyuncudur. 1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. 

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 25

BARIŞ TELLİ

1989'de Kırıkkale'de doğan Barış Telli, dört yaşında, oyun oynarken peşinden koştuğu top yüzünden sağ bacağını kaybetti. Çocukken hayatını, hayallerini altüst eden engelinin kendisine "engel" olmasına izin vermedi.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 26

MURAT EKEN

Murat Eken 7 Ağustos 1980 yılında dünyaya geldi. Koç Özel Lisesi'ni bitirip, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı.

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Survivor 2023 kadrosu (ünlüler, gönüllüler, fenomenler) açıklandı: İşte yeni sezon Survivor yarışmacıları - 27

BERDAN MARDİNİ

5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. 


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