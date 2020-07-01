Anne Hathaway: Christopher Nolan sette sandalye ve telefona izin vermiyor

"Sette sandalyelere izin vermiyor. Bunu, 'Eğer sandalye olursa insanlar oturur ve çalışmaz' diye açıklıyor. İçerik, teknik yetenek, tutku ve duygu açısından harika filmleri var. Hep zaman çizelgesi ve bütçede planlanandan kısa sürede ve az meblağla filmleri tamamlıyor. Sanırım bu sandalye konusuyla alakalı" dedi.