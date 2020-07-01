Anne Hathaway: Christopher Nolan sette sandalye ve telefona izin vermiyor

Amerikalı aktris Anne Hathaway, ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın sette sandalyeye ve cep telefonuna izin vermediğini söyledi. Açıklamaların ses getirmesi üzerine Christopher Nolan’ın basın sözcüsü Kelly Bush Novak, yönetmenin setinde sandalyelerin hiçbir zaman yasaklamadığını, ancak cep telefonu kullanmanın ve sigara içmenin yasak olduğunu belirtti.

01.07.2020 - 06:43

Anne Hathaway: Christopher Nolan sette sandalye ve telefona izin vermiyor - 1
Interstellar ve Kara Şövalye Yükseliyor filmlerinde ünlü Britanyalı yönetmen Christopher Nolan ile birlikte çalışan aktris Anne Hathaway, set anılarını aktör Hugh Jackman'a anlatıı.



Anne Hathaway: Christopher Nolan sette sandalye ve telefona izin vermiyor - 2

Variety'nin haberine göre, Kara Şövalye Yükseliyor filminde Kedi Kadın (Catwoman) karakterini canladıran Hathaway, Nolan'ın filmlerini çekerken sete sandalye sokmadığını söyledi.işti

Anne Hathaway: Christopher Nolan sette sandalye ve telefona izin vermiyor - 3

Amerikalı aktris Hathaway şu sıralar yeni filmi Tenet ile adından söz ettiren Nolan hakkında şu ifadeleri kullandı:

Anne Hathaway: Christopher Nolan sette sandalye ve telefona izin vermiyor - 4
"Sette sandalyelere izin vermiyor. Bunu, 'Eğer sandalye olursa insanlar oturur ve çalışmaz' diye açıklıyor. İçerik, teknik yetenek, tutku ve duygu açısından harika filmleri var. Hep zaman çizelgesi ve bütçede planlanandan kısa sürede ve az meblağla filmleri tamamlıyor. Sanırım bu sandalye konusuyla alakalı" dedi.
Anne Hathaway: Christopher Nolan sette sandalye ve telefona izin vermiyor - 5

Hathaway, insanların çalışmasını engellediğini düşündüğü için Nolan’ın sette cep telefonu kullanılmasına izin vermediğini de açıkladı.

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Anne Hathaway: Christopher Nolan sette sandalye ve telefona izin vermiyor - 6

Christopher Nolan’ın basın sözcüsü Kelly Bush Novak, yönetmenin setinde sandalyeleri hiçbir zaman yasaklamadığını, ancak cep telefonu kullanmanın ve sigara içmenin yasak olduğunu açıkladı.

Anne Hathaway: Christopher Nolan sette sandalye ve telefona izin vermiyor - 7

Akıl Defteri (Memento), Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises), Dunkirk, Başlangıç (Inception) gibi başarılı filmleri yöneten 49 yaşındaki Nolan, 5 kez Oscar'a aday göster

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