Anne Hathaway: Christopher Nolan sette sandalye ve telefona izin vermiyor

01.07.2020 - 06:43
Variety'nin haberine göre, Kara Şövalye Yükseliyor filminde Kedi Kadın (Catwoman) karakterini canladıran Hathaway, Nolan'ın filmlerini çekerken sete sandalye sokmadığını söyledi.işti
Amerikalı aktris Hathaway şu sıralar yeni filmi Tenet ile adından söz ettiren Nolan hakkında şu ifadeleri kullandı:
Hathaway, insanların çalışmasını engellediğini düşündüğü için Nolan’ın sette cep telefonu kullanılmasına izin vermediğini de açıkladı.
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Christopher Nolan’ın basın sözcüsü Kelly Bush Novak, yönetmenin setinde sandalyeleri hiçbir zaman yasaklamadığını, ancak cep telefonu kullanmanın ve sigara içmenin yasak olduğunu açıkladı.
Akıl Defteri (Memento), Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises), Dunkirk, Başlangıç (Inception) gibi başarılı filmleri yöneten 49 yaşındaki Nolan, 5 kez Oscar'a aday göster