Haftanın filmleri (10 Eylül 2021)

Çok Satanlar

Lina Roessler'ın yönettiği "Çok Satanlar"; babasının butik yayınevini devralan bir kadının, zamanında yayınevine ün getirmiş olan ve şimdilerde inzivaya çekilmiş olan yazar Harris Shaw'un sözleşme gereği kendilerine bir kitap borcu olduğunu fark etmesiyle gelişen olayları anlatıyor.

Senaryosu Anthony Grieco imzası taşıyan filmin başrollerinde Aubrey Plaza, Cary Elwes, Michael Caine, Scott Speedman ve Ellen Wong oynuyor.