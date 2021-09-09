Z fragmanı

Keegan Connor Tracy, Jett Klyne, Sean Rogerson, Sara Canning ve Stephen McHattie'nin rol aldığı, Brandon Christensen'in yönetmenliğini üstlendiği korku filmi "Z"; 8 yaşındaki oğullarının hayali arkadaşı tarafından musallat olunan bir ailenin gerilim dolu hikayesini konu alıyor.


09.09.2021 - 14:00 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 14:01

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