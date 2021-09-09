Z fragmanı

Keegan Connor Tracy, Jett Klyne, Sean Rogerson, Sara Canning ve Stephen McHattie'nin rol aldığı, Brandon Christensen'in yönetmenliğini üstlendiği korku filmi "Z"; 8 yaşındaki oğullarının hayali arkadaşı tarafından musallat olunan bir ailenin gerilim dolu hikayesini konu alıyor.
Abone ol
Paylaş
09.09.2021 - 14:00| Son Güncelleme : 09.09.2021 - 14:01
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.