Haftanın filmleri (15 Ekim 2021)

Son Düello

Ridley Scott'un yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck ve Clare Dunne'nin oynadığı "Son Düello" izleyici ile buluşacak.

Dram türündeki filmin senaryosunu Amerikalı oyuncu, yönetmen ve Oscar ödülü sahibi senarist Ben Affleck, Matt Damon ve Nicole Holofcener birlikte kaleme aldı.

ABD yapımı film, Yüz Yıl savaşlarının ortasında erkeklerin her alanda var olan gücünü, adaletin kırılganlığını ve gerçeğin ışığında tek başına ayakta durmaya kararlı bir kadının gücünü ve cesaretini anlatıyor.

SON DÜELLO FRAGMANI (TIKLA İZLE)