Haftanın Filmleri (25 Mart 2022)

Kayıp Şehir

Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ve Brad Pitt'in başrollerinde oynadığı 'Kayıp Şehir', bu hafta izleyiciyle buluşacak filmler arasında. Aaron ve Adam Nee kardeşlerin yönetmenliğini üstlendiği romantik komedi ve aksiyon türündeki filmin konusu ise şöyle:

"Zeki yazar Loretta Sage, kahraman karakter 'Dash'i canlandırmaya kendini adayan kapak modeli Alan'ın yer aldığı, popüler aşk-macera romanlarındaki egzotik yerler hakkında yazar. Alan ile yeni kitabının tanıtım turnesine çıkan Loretta, bu sırada bir milyarder tarafından kaçırılır. Genç milyarder, Loretta'nın kendisini kitaplarda geçen antik şehrin hazinesine götürebileceğini düşünmektedir. Gerçek hayatta da bir kahraman olmak isteyen Alan, Loretta'yı kurtarmak için vakit kaybetmeden yola koyulur. Kendilerini bir anda zorlu bir maceranın içinde bulan Alan ve Loretta, antik hazineyi bulmak için birlikte çalışmak zorundadır."