Kayıp Şehir fragmanı

Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ve Brad Pitt'in başrollerinde oynadığı 'Kayıp Şehir', bu hafta izleyiciyle buluşacak filmler arasında. Aaron ve Adam Nee kardeşlerin yönetmenliğini üstlendiği filmin türü romantik komedi ve aksiyon.
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Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 15:12| Son Güncelleme : 24.03.2022 - 15:21
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