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Belfast fragmanı

Kenneth Branagh'ın yönettiği 'Belfast' adlı filmin başrollerinde Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Judi Dench ve Jude Hill oynuyor. Hafızanın gücü hakkında neşeli bir hikayeyi anlatan siyah-beyaz film, 1960'ların sonlarında Kuzey İrlanda'da yaşanan bir hikayeyi işliyor. 7 dalda Oscar'a aday olan 2021 yapımı film, bu yıl 75'incisi düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nde 'Yılın En İyi İngiliz Filmi' ödülünü aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 15:08 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 15:21

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