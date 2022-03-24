Belfast fragmanı

Kenneth Branagh'ın yönettiği 'Belfast' adlı filmin başrollerinde Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Judi Dench ve Jude Hill oynuyor. Hafızanın gücü hakkında neşeli bir hikayeyi anlatan siyah-beyaz film, 1960'ların sonlarında Kuzey İrlanda'da yaşanan bir hikayeyi işliyor. 7 dalda Oscar'a aday olan 2021 yapımı film, bu yıl 75'incisi düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nde 'Yılın En İyi İngiliz Filmi' ödülünü aldı.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 15:08| Son Güncelleme : 24.03.2022 - 15:21
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.