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Şans Tanrıçası fragmanı

Ferzan Özpetek'in yönettiği 'Şans Tanrıçası', hastalığıyla ilgili kontroller için birkaç gün hastanede kalacağından çocuklarını yakın arkadaşlarına bırakan bir kadının hikayesini odağına alıyor. Senaryosunu Özpetek ile Silvia Ranfagni ve Gianni Romoli'nin kaleme aldığı İtalya yapımı filmin başrollerinde Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo, Serra Yılmaz ve Sara Ciocca oynuyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 15:23 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 15:25

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