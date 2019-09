Haluk Bilginer Şahsiyet ile Uluslararası Emmy adayı oldu

Belgesel

A Primeira Pedra (The First Stone – The Rise of Lynching in Brazil) Canal Futura / Couro de Rato/ Brezilya.

Bellingcat – Truth in a Post-Truth World Submarine / VPRO Television/ Hollanda.

Louis Theroux's - Altered States-BBC Studios/ Birleşik Krallık.

Witness: India's Forbidden Love-Al Jazeera English / Grain Media/ Katar.

Drama

1 Contra Todos – Season 3 (One Against All) Fox Networks Group LATAM-Brazil / Conspiração filmes/ Brezilya.

Bad Banks - Letterbox Filmproduktion GmbH / Iris Productions S.A. / ZDF/ Almanya.

McMafia-Cuba Pictures/Birleşik Krallık.

Sacred Games - Phantom Films / Netflix / Hindistan.