Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı

ntv.com.tr 13.08.2021 - 18:11 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 18:12
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Batı Karadeniz'de, 31 kişi hayatını kaybederken kayıp başvuru sayısının da arttığı söylendi.
ZARAR GÖREN BİNA BÖYLE YIKILDI
Selden en fazla etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sinop'ta sel nedeniyle birçok yol ve köprüde çökme meydana geldi. Ayancık ilçesindeki çay üzerinde bulunan iki köprü yıkıldı.
İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.
Bölgeye gönderilen çok sayıda iş makinesi çalışma yapıyor.
İlçeye su ve elektrik verilemiyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede kurtarma çalışmaları botlar ve TSK'ya ait helikopterlerle yapıldı.
Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışması da yoğun bir şekilde sürdürülüyor.
Afetten en fazla etkilenen Zafer köyünde köyü ikiye ayıran derenin üzerindeki köprü çöktü, camilerin yanı sıra bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı, birçok araç tarlalara sürüklendi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayı'nın taşmasıyla, çayın kenarındaki mahalleler suya gömüldü. Birçok bina hasar gördü.
Bölgede sel nedeniyle kapanan yollar köylere ulaşmayı güçleştiriyor.
Kurtarma ekipleri göle dönen yollarda botlarla hem de havadan çalışmalarını sürdürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel bölgesinden açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz." dedi.
Bakan Kurum da, "Önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarıyor olacağız" açıklamasında bulundu.