Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı

CUMHURBAŞKANI AFET BÖLGESİNDE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesine gitti. Erdoğan otobüsten yaptığı konuşmada, "Bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle, en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız." dedi.