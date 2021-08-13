Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı

Batı Karadeniz, yaklaşık 2 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor. Kastamonu ve Sinop'ta şu ana kadar 31 kişi hayatını kaybetti. Kayıp başvuru sayısının da 100'ün üzerinde olduğu açıklandı. Çok sayıda ev, araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye gitti.

ntv.com.tr 13.08.2021 - 18:11 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 18:12

Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 1

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Batı Karadeniz'de, 31 kişi hayatını kaybederken kayıp başvuru sayısının da arttığı söylendi. 

NTV OLAY YERİNDE 

SEL BÖLGESİNDE RİSK SÜRÜYOR

YIKIM NTV DRONE KAMERASINDA

ZARAR GÖREN BİNA BÖYLE YIKILDI

NTV TSK HELİKOPTERİNDE

Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 2

Selden en fazla etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 3
Önüne ne kattıysa götüren sel suları nedeniyle ilde 29 kişi hayatını kaybetti. 100'ün üzerinde kayıp başvurusu yapıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 4
Sinop'ta iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken Bartın'da bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 5

SEL TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'nde sellere yol açabilecek şiddetli yağışların cumartesi gününe kadar devam edeceği yönünde uyarıda bulundu.
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 6

CUMHURBAŞKANI AFET BÖLGESİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesine gitti. Erdoğan otobüsten yaptığı konuşmada, "Bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle, en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız." dedi.
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 7
Selden etkilenen vatandaşların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbî malzemelere erişimi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gereken önlemleri aldığı duyuruldu. Ayrıca kronik hastalığı olan afetzedelerin de süresi biten raporları geçerli sayılacak.
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 8
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki son gelişmeler...
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 9

SİNOP

Sinop'ta sel nedeniyle birçok yol ve köprüde çökme meydana geldi. Ayancık ilçesindeki çay üzerinde bulunan iki köprü yıkıldı.

İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.

Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 10

SU VE ELEKTRİK YOK

Bölgeye gönderilen çok sayıda iş makinesi çalışma yapıyor.

İlçeye su ve elektrik verilemiyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede kurtarma çalışmaları botlar ve TSK'ya ait helikopterlerle yapıldı.

Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 11

BARTIN

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışması da yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Afetten en fazla etkilenen Zafer köyünde köyü ikiye ayıran derenin üzerindeki köprü çöktü, camilerin yanı sıra bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı, birçok araç tarlalara sürüklendi.

Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 12
Öte yandan ekipler, sel sularının getirdiği ağaç parçalarının altını da kontrol ediyor.
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 13

KASTAMONU

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayı'nın taşmasıyla, çayın kenarındaki mahalleler suya gömüldü. Birçok bina hasar gördü.

Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 14

Bölgede sel nedeniyle kapanan yollar köylere ulaşmayı güçleştiriyor.

Kurtarma ekipleri göle dönen yollarda botlarla hem de havadan çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel bölgesinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz." dedi.

Bakan Kurum da, "Önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarıyor olacağız" açıklamasında bulundu.

Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 16
Bartın’da 895, Kastamonu’da 2466, Sinop’ta 1556, toplamda 4517 personelle arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Bartın’da 323 vatandaşımız, Kastamonu’da 925 vatandaşımız, Sinop’ta ise 472 vatandaşımız helikopter ve botlarla güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 17
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 18
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 19
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 20
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 21
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 31 can kaybı - 22

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER