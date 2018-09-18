Günün öne çıkan 10 haberi (18 Eylül 2018)
ntv.com.tr
18 Eylül 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. "BU YIL BİRİLERİ PROVOKE ETMEK İSTEDİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara gönderdiği kitaplarda sorun yaşandığı iddialarına değindi, " Bu sene birileri provoke etmek istedi" dedi.
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2. GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇININ YAYINLANACAĞI KANAL BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunda ülkemizi temsil eden Galatasaray, bu akşam gruptaki ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Maç BeIn Sports Haber ve BeIn Sports HD 1'de naklen yayınlanacak.
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3. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD'Lİ ŞİRKET YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD'li şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek. Toplantıya 30'dan fazla yöneticinin katılması bekleniyor.
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4. PUTIN'DEN RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Akdeniz'de Rus uçağının düşürülmesiyle ilgilig açıklama yapan Putin, "Rus uçağını İsrail uçakları düşürmedi, ne olduğunu hala incelememiz gerekiyor. Trajik ve bir şanssızlık zinciri gibi görünüyor" dedi.
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5. "İDLİB'E ASKERİ TAKVİYE YAPMAMIZ LAZIM"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rejimin İdlib'e girmemesi için Rusya tedbir alacak. İdlib'e ilave asker takviyesi yapmamız lazım" açıklaması yaptı.
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6. ULAŞTIRIMA BAKANLIĞI'NDAN 3. HAVALİMANI AÇIKLAMASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Yeni Havalimanı'nın Türkiye'nin gurur projesi olduğu belirtilerek, "Bu projeyi durdurmaya, engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletimize söz verdiğimiz gibi 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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7. KIM'DEN GMOON'A GÖRKEMLİ KARŞILAMA
ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin yumuşamasının ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile Kuzey Kore lideri Kim üçüncü kez yüz yüze görüşüyor. Kuzey Kore'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Moon görkemli bir törenle karşılandı. Kuzey Kore lideri Kim, mevkidaşını havalimanında sarılarak karşıladı.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 4 Haziran'da start verdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2018) kapsamında tanıtılan iOS 12 dün akşam kullanıma girdi. Peki iOS 12 hangi iPhone modellerine gelecek? İşte iOS 12 ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
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9. EMMY ÖDÜLLERİ'NDE KİM NE GİYDİ? (KIRMIZI HALI REHBERİ)
70. Emmy Ödülleri gecesinde hangi ünlü hangi tasarımcıdan kıyafet seçti? İşte 2018 Emmy Ödülleri'nde ünlüler ve giydikleri kıyafetler...
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10. 70. EMMY ÖDÜLLERİ'NİN KAZANLARI (TAM LİSTE)
Bu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. 22 dalda adaylık elde eden Game of Thrones en iyi dizi seçildi. Dizi oyuncularından Peter Dinklage, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Drama dalında en iyi kadın oyuncu The Crown dizisindeki performansıyla Claire Foy olurken, en iyi erkek oyuncu ise The Americans ile Matthew Rhys seçildi. The Marvelous Mrs. Maisel, komedi dalında En İyi Dizi seçilmesinin yanı sıra aynı dalda En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere 5 ödül topladı. Netflix, 17 yıl üst üste en çok dalda adaylık kazanan HBO'yu bu sene geride bıraktı. HBO, son 20 yılda ilk kez Emmy Ödülleri'nde en çok aday çıkaran kanal unvanını kaybetti. Sunuculuğunu komedyenler Colin Jost ve Michael Che'nin yaptığı, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen tören, NBC televizyonundan canlı yayınlandı. İşte 'televizyonun Oscar'ları' olarak nitelendirilen 2018 Emmy Ödülleri'nin kazananları...