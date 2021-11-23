House of Gucci için geri sayım

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 14:34
Yönetmenliğini Ridley Scott’ın (83) yaptığı ve ABD'de yarın, Türkiye'de ise 26 Kasım'da vizyona girecek olan House of Gucci filmi, birbirinden yetenekli oyuncuları ve zengin konusuyla ortaya iyi bir iş çıktığını şimdiden hissettiriyor.
İtalyan moda evi Gucci’nin arkasındaki ailenin gerçek hikayesine odaklanan filmde, Lady Gaga (35) ve Adam Driver (38) başrolleri paylaşıyor. Filmde 30 yıllık aşk, ihanet, intikam, çöküş, cinayet konuları ele alınıyor.
Bir kitaba dayanan ve 70'lerin sonundan 90'ların ortalarına kadar olan yaklaşık yirmi yılı kapsayan film, Lady Gaga'nın canlandırdığı Patrizia Reggiani ve Adam Driver’ın canlandırdığı Maurizio Gucci karakterleri arasındaki ilişkiye dayanıyor.
Film, Gucci markasını yaratan ailenin, en büyük trajedilerinden biri olan Maurizio Gucci‘nin öldürülmesini konu alıyor.
Lady Gaga, A Star is Born filmindeki karakterinden sonra burada hırslı ve cazibeli bir kadın karakterle karşımıza çıkıyor.
Eleştirmenlere göre, filmdeki görüntü ve seslere yapılan ince dokunuşlar, eski zamanlardaki disko müzikleri, gösterişli moda hayatı ve podyum şovlarıyla birlikte yapımın kusursuz bir iş olduğunu ortaya koyuyor.
Film hakkında yapılan yorumlar, House of Gucci'nin abartılı ve gösterişli aksesuarlar, lüks hayat detaylarına rağmen, sallantılı bir temel üzerine inşa edilen ama izlenmesi keyifli bir iş olduğunu gösteriyor.