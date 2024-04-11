Akıllı telefon bağımlısı çocuklarda psikoz riski daha yüksek

Bilim insanları, ergenlik döneminde akıllı telefon ve sosyal medyaya bağımlılığın kişi 23 yaşına geldiğinde paranoya, sanrı, halüsinasyon ve "tuhaf fikirler" yaratabileceğini buldu.
Araştırmacıların iddiasına göre bu rahatsıszlıkları yaratan ana etmen teknolojinin kendisi olmayabilir. Çocuğun teknolojik cihazlara olan bağımlılığı zaten "akıl hastalığına karşı savunması olduğuna dair bir işaret" olabilir.
İNTERNET KULLANIMININ ETKİSİ
JAMA Psikiyatri dergisinde yazan araştırmanın arkasındaki Kanadalı ekip, "Yüksek sosyal medya kullanımı ve zihinsel sağlık sorunları, ebeveynlerin zihinsel sağlık sorunları, yalnızlık, zorbalık ve ebeveyn-çocuk sorunları gibi risk faktörlerini paylaşıyor gibi görünüyor" açıklamasında bulundu.
Araştırmacılar ayrıca, bağımlı gençleri aniden teknolojik cihazlarından alıkoyarak ekran balından uzak kalmaya zorlamanın işe yaramayacağı ve daha zararlı olabileceği konusunda uyardı.
"SAĞLIK SORUNLARININ NEDENİ DEĞİL ERKEN BİR İŞARET"
Çalışma, 1997 ve 1998 doğumlu 2 bin 120 Kanadalının medya alışkanlıklarını ve psikotik deneyimlerini inceledi.
Oxford Üniversitesi'nden Dr. Simona Skripkauskaite, "Ergenlik döneminde yüksek dijital teknoloji kullanımı, daha sonraki zihinsel sağlık sorunlarının nedeni olmaktan ziyade erken bir işareti olabilir" diye konuştu.
ÜÇ KİŞİDEN BİRİ AKILLI TELEFON BAĞIMLISI
King's College London tarafından yapılan son araştırma, üç kişiden birinin klinik akıllı telefon bağımlılığı kriterlerini karşıladığı sonucuna vardı.
Bağımlılar telefonlarında ne kadar süre harcayacakları konusundaki kontrollerini kaybedebilir, cihazlarına erişemedikleri zaman sıkıntıya girebilir ve hayatlarının diğer anlamlı kısımlarını ihmal edebilirler.
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