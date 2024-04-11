Akıllı telefon bağımlısı çocuklarda psikoz riski daha yüksek

ÜÇ KİŞİDEN BİRİ AKILLI TELEFON BAĞIMLISI



King's College London tarafından yapılan son araştırma, üç kişiden birinin klinik akıllı telefon bağımlılığı kriterlerini karşıladığı sonucuna vardı.



Bağımlılar telefonlarında ne kadar süre harcayacakları konusundaki kontrollerini kaybedebilir, cihazlarına erişemedikleri zaman sıkıntıya girebilir ve hayatlarının diğer anlamlı kısımlarını ihmal edebilirler.

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