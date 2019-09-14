11 Eylül’deki ön izlemenin ardından 12 Eylül’de İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde kapılarını açan bölgenin önde gelen sanat fuarı Contemporary Istanbul’a yerli ve yabancı sanatseverlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Akbank ana sponsorluğunda gerçekleşen fuar, 15 Eylül Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve eşi Pervin Ersoy 3. gününde fuarı ziyaret etti. Galerilerde yetkilerle ve sanatçılarla sohbet eden Sayın Mehmet Ersoy’a, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Güreli ve fuarın artistik direktörü Anissa Touati eşlik etti.

Fuarın 3. gününde TÜRGEV Başkanı Sayın Fatmanur Altun, fuarı gezdi ve ilgililerden katılan galeriler, sanatçılar ve eserler hakkında bilgi aldı.



23 YENİ GALERİ VAR



Bu sene Contemporary Istanbul’da ilk kez Viyanalı galerilerin bir araya getirildiği “Art From Vienna” seçkisi yer alıyor. Bununla beraber fuara ilk kez katılan yerli ve yabancı galerin isimleri ise şöyle: Barro, Arjantin; Berman Contemporary, Günet Afrika; Creve Coeur, Fransa; Double V, Fransa; E.A. Shared Space, Gürcistan; Ferda Art Platform, Türkiye; Foco Gallery, Portekiz; Gallerie Krizinger, Avusturya; Gallerie Kandlhofer, Avusturya; Tore Suessbier, Almanya; Galeri Diani, Türkiye; Georg Kargl Fine Arts, Avusturya; Gowan Contemporary, İsviçre; High Art, Fransa; JD Malat Gallery, İngiltere; LC Queisser, Gürcistan; Lovaas Projects, Almanya; Mobius Galery, Romanya; Pigment Gallery, İspanya; South Way Studio, Fransa; THK Gallery, Güney Afrika; Zawyeh Gallery. Filistin.

15 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK



4 gün boyunca hafta arası ve hafta sonu farklı saat aralıklarında açık olacak fuarda giriş saatleri şöyle:



14 Eylül Cumartesi: Sabah 11.00 – Akşam 20.00

15 Eylül Pazar: Sabah 11.00- Akşam 19.00