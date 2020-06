2020 Tony Ödülleri ABD'deki ırkçı cinayete tepki olarak tamamen iptal edildi

2020 Tony Ödülleri’nin tamamen iptal edilip edilmeyeceği tartışılırken nihai karar verildi. 7 Haziran’da yapılması planlanan, ancak daha sonra corona virüs salgını nedeniyle ertelendiği duyurulan Tony Ödülleri, Afro-Amerikalı George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesinden sonra dünyadaki adaletsizliklere dikkat çekmek için iptal edildi.



Broadway tiyatrosunda oynanan oyunların değerlendirildiği Tony Ödülleri ile ilgili yetkililerin yaptığı açıklamada, “George Floyd, Ahmaud Arbery, Tony McDade, Breonna Taylor'un anlamsız cinayetleri için hepimiz üzgün ve öfkeliyiz. Toplumumuza nüfuz etmeye devam eden ırkçılık ve adaletsizlikler yüzünden cesaretimizi kırıyor” denildi.



Broadway yetkilileri tarafından ayrıca, “Nefreti, ırkçılığı, adaletsizliği ve bağnazlığı hoşgörmüyoruz. Siyah Amerikalılara karşı devam eden şiddet bağışlanamaz. Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketiyle dayanışma içindeyiz” ifadesi kullanıldı.

Tony Ödülleri’ni belirleyen Broadway on Demand’in açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:



“Bu, ulusumuzun tarihinde önemli bir an ve şu anda önceliklerimiz dinlemek, anlamlı bir diyalog kurmak. Endüstrimizde ve ulusumuzda gerçek değişimi gerçekleştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapma zamanı. Tiyatronun eğitme, ilham verme, empati geliştirme, kültürler arasında köprü kurma ve nihayetinde insanlık bayrağı altında birleşme gücüne sahip olduğuna gerçekten inanıyoruz. Broadway On Demand, sanat yoluyla dünyayı etkileme ve değiştirme gücümüz olduğunu kabul ediyor. Hedefimiz, az temsil edilen seslerin yükseltilebileceği bir platform oluşturmak. Bu nedenle sunduğumuz programların bu inançlara bağlı kalması ve içinde yaşadığımız dünyayı yansıtması büyük önem taşıyor.”

Antoinette Perry Broadway Tiyatrosu'nda Mükemmellik Ödülleri, daha yaygın adıyla Tony Ödülleri, ‘Tiyatronun Oscar Ödülleri’ olarak anılıyor.