2021 Altın Küre Ödülleri reytingde çakıldı

Bu yıl 78’inci kez sahiplerini bulan Altın Küre Ödülleri, tarihinde ilk kez sanal bir törene sahne oldu. Salgın nedeniyle salonda çok az izleyicinin ve sadece ödül sunacak isimlerin yer aldığı, adaylar ve kazananların ise görüntülü bağlandığı 2021 Altın Küre Ödül Töreni, reytinglerde çakıldı.



Türkiye saatiyle 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece düzenlenen tören 6,9 milyon kişi tarafından seyredildi.



Nielsen reyting verilerine göre geçen yıl, törenin 18,3 milyon seyircisi vardı. Bu rakam da 2019’a göre yüzde 2’lik düşüş anlamına geliyordu. Altın Küre Ödülleri en fazla 2004’te seyirci kazandı. O yılki töreni 27 milyon kişi seyretti.





2021 Altın Küre Ödülleri, 18-49 yaş arası seyircilerde 1,5 reytingle tüm zamanların en düşük rakamını yakaladı. 2020’de reyting, 4,7 idi.



Amy Poehler ve Tina Fey’in farklı şehirlerden sunduğu, görüntülü bağlantılarla sürdülen programda pek çok teknik aksaklık yaşanmıştı.