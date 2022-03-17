2022 Oscar Ödülleri'nde Baba (Godfather) filminin 50. yılı kutlanacak

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde 'Baba' (Godfather) filminin 50. yılı kutlanacak. 27 Mart'taki törende yönetmen Francis Ford Coppola ve Al Pacino başta olmak üzere oyuncuların bir araya gelmesi planlanıyor.

Haberler 17.03.2022 - 12:58

2022 Oscar Ödülleri'nde Baba (Godfather) filminin 50. yılı kutlanacak

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2022 Oscar Ödülleri'ni takdim edecek ilk ünlüler belli oldu

2022 Oscar Ödülleri'ni takdim edecek ilk ünlüler belli oldu

2022 Ödülleri için geri sayım başladı. 27 Mart'ta düzenlenecek 94. Oscar Ödülleri için,  Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin resmi Twitter hesabından ödül töreninin tanıtım videosu paylaşıldı.

Tanıtımda en dikkat çeken ayrıntı, ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın zamansız filmi 'Baba'nın (Godfather) 50. yıl kutlamasının Oscar töreninde kutlanacak olması. 94. Oscar töreninde Coppola ile başrol oyuncusu Al Pacino başta olmak üzere oyuncuların bir araya gelmesi planlanıyor. 

Her yıl olduğu gibi Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek ve ABC kanalından canlı olarak yayınlanacak ödül töreninin Oscar tarihindeki en görkemli açılışa ev sahipliği yapması bekleniyor. Her geçen yıl düşen reytingler nedeniyle son zamanların en renkli töreni olması beklenen Oscar'ın açılışında ayrıca Disney'in animasyon filmi Encanto'da yer alan ve büyük bir hit haline gelen 'We Don't Talk About Bruno' adlı şarkının canlı performansının da yer alacağı belirtiliyor. 

JAMES BOND DA UNUTULMAYACAK

Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond olarak rol aldığı 'No Time to Die' filmi ile 60. yılını dolduran Bond serisi de Oscar da unutulmayacak. Törende James Bond için de özel bir kutlama yapılacağı açıklandı. 

Üç yıl aradan sonra ilk kez sunuculu yapılacak törenin ev sahipliğini Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall üstleniyor. 

94. Oscar Ödülleri'nde The Power of The Dog 12, Dune filmi ise 10 dalda aday olarak öne çıkıyor.

BABA FİLMİNİN 50 YIL ÖZEL TANITIMI

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