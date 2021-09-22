Amy Winehouse’un gardırobu satılıyor

2011’de ölen ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un sadece bir konserden sonra iptal edilen son 2011 turnesi için tasarlanan kıyafetlerin de yer aldığı eşyasının açık artırmayla satılacağı açıklandı.

22.09.2021 - 09:05

Amy Winehouse’un gardırobu satılıyor

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ABD’de Julien’s Müzayedeleri’nde 6 ve 7 Kasım’da satışa çıkacak Amy Winehouse'un elbiselerin toplam 36 bin sterline satılması bekleniyor. Satış gelirinin Amy Winehouse Vakfı’na bağışlanacağı belirtilirken, müzeyedede şarkıcının ölmeden önce Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da verdiği son konserde giydiği, stilist Naomi Parry tarafından tasarlanan elbisesinin de bulunduğu açıklandı. 

14 BİN 500 STERLİNE SATILMASI BEKLENİYOR

Söz konusu olan, vücudu saran yeşil ve siyah boyundan askılı mini elbisenin 10 bin ila 14.500 sterlin arasına alıcı bulmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan, Belgrad’daki konserde aklının çok karışık olduğu gözlenen ünlü şarkıcı sahnede yuhalanmış, ardından da 18 ayaklı Avrupa turu iptal edilmişti. Amy Winehouse bu sarsıcı olaydan sadece bir ay sonra Londra’daki evinde ölü bulunmuştu.

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