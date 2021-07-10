Barbie filminin takvimi belli oldu

Başrolünde Margot Robbie'nin yer alacağı ikonik oyuncak Barbie filminin takvimi belli oldu.

10.07.2021 - 08:40

Barbie filminin takvimi belli oldu

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Oscar adayı film yapımcısı Greta Gerwig, Margot Robbie'nin başrolde olduğu ikonik Barbie bebeğin hikayesinin merakla beklenen uyarlamasını yönetmek için anlaşmayı resmen imzaladı.

RESMİ ANLAŞMA TAMAMLANDI

Beyazperde'nin haberine göre; Gerwig, aktör ve yönetmen Noah Baumbach'ın filmin senaryosunu yazmak için imza attığı 2019'dan beri Warner Bros. projesinde yer alıyor. O zamandan beri, Gerwig'in projeyi yönetmeyi düşündüğüne dair söylentiler dolaştı ve resmi anlaşma sonunda gerçekleşti.

LONDRA'DAKİ BAŞLAYACAK

Gerwig ve Baumbach, şu anda Gerwig'in başrol oynadığı son uzun metrajlı film White Noise'u çekiyor. Bu proje tamamlandıktan sonra, ikili, dikkatlerini 2022'nin başlarında Londra'daki Warner Bros. Leavesden Studios'ta prodüksiyona başlayacak olan oyuncak hikayesine çevirecek. Filmin 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.

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