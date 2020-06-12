Bedük yeni albüm çıkardı: Intergalactic

Bedük merakla beklenen yeni albümü Intergalactic'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Albümün habercisi niteliğindeki Push The Button ve Ankara’nın Delisi şarkılarını geçtiğimiz haftalarda yayımlayan sanatçı, 10 şarkıdan oluşan yeni albümünü dinleyicilerle buluşturdu.



İki yıllık bir yapım sürecinde ortaya çıkan Intergalactic albümünde tüm şarkıların prodüksiyonunun yanı sıra albümün mix ve mastering’i de Bedük’e ait. Albüm, 70’ler Türk Psychedelic Funk tınılarından, old school rap ve R&B’ye kadar birbirinden farklı tarzları bir arada barındırıyor.



Albüme adını veren Intergalactic şarkısında bas gitarda Cudi Genç, diğer tüm şarkıların gitar ve bas’larında ise Bedük yer alıyor. İngiliz rap'çi HaicH ile düet yaptığı Press Start ve AMG Music Group ile beraber yazdığı Attention şarkılarının dışında albümdeki tüm söz ve müzikler Bedük imzası taşıyor.

Ankara doğumlu olan sanatçı, 2004 yılında Nefes Almak Zor isimli ilk albümünü asıl ismi olan Serhat Bedük ile yayımladı. Sonrasında kariyerinde büyük bir değişikliğe gidip, kendi açılmak istediği müzikal yolculukta ilerleyebilmek adına 2007 yılında soyadı olan Bedük’ü kullanarak yeni yolculuğuna başladı. 16 senelik kariyerine yüzlerce konser, festival ve 8 albüm sığdırdı.