Bedük'ten Push The Button için karantina özel klibi

Dans ve tekno müziğin başarılı ismi Bedük, mayıs ayında yayımlanan Push The Button şarkısı için karantinaya özel video klip hazırladı.

ntv.com.tr 04.06.2020 - 11:18

1589652301_beduk1.jpg

İlişkili Haberler

Bedük Shazam Top 20'ye giren ilk Türk şarkıcı oldu

Bedük Shazam Top 20'ye giren ilk Türk şarkıcı oldu

Bedük'ten yeni elektronik şarkı: Push The Button

Bedük'ten yeni elektronik şarkı: Push The Button

Karantina günlerinde evde enerjinizi yükseltecek Push The Button videosu ile Bedük, dansa davet ediyor. 

Mayıs ayında yayımlanan ve her detayıyla Bedük imzası taşıyan Push The Button şarkısının karantinaya özel video klibi müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

2017 Miss Turkey güzeli Aslı Sümen; ünlü dansçı, koreograf Selin Red ve oryantal, pole dansçısı Merve Filiz, Push The Button klibi için evlerinde kendileri kaydettikleri dans performanslarıyla klipte bir araya geldi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...