Bedük'ten Push The Button için karantina özel klibi

Karantina günlerinde evde enerjinizi yükseltecek Push The Button videosu ile Bedük, dansa davet ediyor.



Mayıs ayında yayımlanan ve her detayıyla Bedük imzası taşıyan Push The Button şarkısının karantinaya özel video klibi müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

2017 Miss Turkey güzeli Aslı Sümen; ünlü dansçı, koreograf Selin Red ve oryantal, pole dansçısı Merve Filiz, Push The Button klibi için evlerinde kendileri kaydettikleri dans performanslarıyla klipte bir araya geldi.