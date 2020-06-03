Irkçılığı anlatan Just Mercy filmi, George Floyd cinayeti sonrası erişime açıldı

Michael B. Jordan ve Jamie Foxx'un başrollerde yer aldığı, gerçek hayattan ilhamla ABD'deki ırkçılığı anlatan Just Mercy filmi, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında erişime açıldı.

03.06.2020 - 11:31

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2019 yapımı Amerikan filmi Just Mercy, siyahi ABD vatandaşı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu yükselen tepki atmosferinde yeniden gündeme geldi. Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Rob Morgan, Tim Blake Nelson, Rafe Spall, Karan Kendrick ve Brie Larson'ın oynadığı film, herkesin indirebileceği şekilde çevrimiçi erişime açıldı.

Hayatını haksız yere hapse düşmüş siyahları savunmaya adayan bir avukatın gerçek öyküsünü anlatan Just Mercy, 25 milyon dolarlık bütçesini gişede ikiye katlamış ve eleştirmenlerden övgü almıştı.

Filmde avukat Bryan Stevenson'ı Michael B. Jordan canlandırıyor. 

Öte yandan Bryan Stevenson, halen kendi kurduğu Eşit Adalet Girişimi üzerinden siyahlara yönelik ırkçı tutumla mücadele etmeyi sürdürüyor.

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