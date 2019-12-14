Justin Bieber'ın yeni albümü sürpriz çıkış için bekliyor

Kanadalı popçu Justin Bieber, son olarak 2015 yılında çıkardığı Purpose isimli albümünün ardından, 2020’de yeni albüm sinyalleri verdi. Genç yıldız, bir süredir sosyal medya hesaplarından yalnızca 2020 yazısını paylaşıyor.

PROJE TAMAMLANDI

Takipçilerini heyecanlandıran Bieber, dış basında yer alan haberlere göre, şimdilerde yeni projesini tamamladı ve yalnızca sürpriz çıkış tarihi için bekliyor.

'KENDİNİ HAZIR HİSSEDİYOR'



Ünlü magazin sitesi E! News, yaptığı açıklamada, “Albüm için son dokunuşlar tamamlandı. Yeni yılın ilk günlerinde piyasaya sunulacak. Justin de müziğini hayranlarıyla buluşturuacağı için şu sıralar çok heyecanlı. Uzun zaman oldu ve artık o da kendini hazır hissediyor”

ifadeleri kullanıldı.

