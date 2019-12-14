Justin Bieber'ın yeni albümü sürpriz çıkış için bekliyor

Son yıllarda sadece özel hayatıyla gündeme gelen Justin Bieber'ın 5 yıl sonra yeni albümünü çıkarmaya hazır olduğu iddia edildi. 25 yaşındaki yıldızın yeni şarkılarını 2020'nin ilk günlerinde piyasaya süreceği konuşuluyor.

GettyImages-1186834471.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Justin Bieber'ın sokak stili ayıcıklı pijama

Justin Bieber'ın sokak stili ayıcıklı pijama

Justin Bieber ve Hailey Bieber’dan romantik klip

Justin Bieber ve Hailey Bieber’dan romantik klip

Justin Bieber ile Hailey Baldwin ikinci kez evlendi

Justin Bieber ile Hailey Baldwin ikinci kez evlendi

Kanadalı popçu Justin Bieber, son olarak 2015 yılında çıkardığı Purpose isimli albümünün ardından, 2020’de yeni albüm sinyalleri verdi. Genç yıldız, bir süredir sosyal medya hesaplarından yalnızca 2020 yazısını paylaşıyor.

PROJE TAMAMLANDI

Takipçilerini heyecanlandıran Bieber, dış basında yer alan haberlere göre, şimdilerde yeni projesini tamamladı ve yalnızca sürpriz çıkış tarihi için bekliyor.

'KENDİNİ HAZIR HİSSEDİYOR'

Ünlü magazin sitesi E! News, yaptığı açıklamada, “Albüm için son dokunuşlar tamamlandı. Yeni yılın ilk günlerinde piyasaya sunulacak. Justin de müziğini hayranlarıyla buluşturuacağı için şu sıralar çok heyecanlı. Uzun zaman oldu ve artık o da kendini hazır hissediyor”
ifadeleri kullanıldı. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...