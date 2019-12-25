Justin Bieber'ın Yummy single'ı 3 Ocak'ta piyasaya çıkıyor

2017'de dünya turunun 17 konserini iptal ederek müziğe ara veren ve son yıllarda sadece özel hayatıyla gündeme gelen Justin Bieber'ın 5 yıldır beklenen albümünün 2020'de çıkacağı kesinleşti.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLADI

Bir süredir sürpriz çıkış hazırlığında olduğu konuşulan 25 yaşındaki şarkıcı Noel günü Instagram'dan yaptığı açıklamada hayranlarına 2020 yılında yeni albümünün piyasaya çıkacağı müjdesini verdi.

Justin Bieber'ın albümü için yaptığı paylaşımdan fotoğraflar

TURNE VE BELGESEL DE VAR

Kanadalı müzisyen, Yummy adındaki yeni single'ını 3 Ocak 2020'de piyasaya süreceğini açıkladı.Böylelikle beşinci albümüne imza atacak olan Bieber, Mayıs ve Eylül ayları arasında bir tura çıkacağını da söyledi.

Justin Bieber, Yapılan açıklamaya göre yeni yılda televizyonda yayınlanacak yeni bir belgeselde de yer alacak.