La Casa De Papel’in Lizbon’u İstanbul'da

İspanyol dizisi La Casa De Papel'de Lizbon karakterini canlandıran dünyaca ünlü yıldız Itziar Ituno Martínez, rol aldığı Grev filminin ön gösterimi için İstanbul’a geldi.

En son Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Tansel Öngel, Grev filminde başrolleri paylaştığı Itziar Ituno Martínez ile çektiği fotoğrafını, Instagram hesabında paylaştı.

Sinemacı, yazar Metin Yeğin‘e ait olan film, 1910 yılının Osmanlı İmparatorluğu’nda, Bursa’da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin kötü çalışma koşullarına karşı birlikte gösterdikleri gerçek bir direnişin, bütün dünya ile iç içe geçen kurmaca öyküsünü anlatıyor.

Çekimleri Türkiye ve İspanya’da tamamlanan filmde ayrıca Pelin Batu, Nihan Aker, Orhan Alkaya, Murat Çidamlı gibi isimler de rol alıyor.

Sanat yönetmenliğini Mustafa Ziya Ülkenciler'in üstlendiği Grev, 29 Ekim'de gösterime giriyor.