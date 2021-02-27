Paul McCartney’den otoportre kitabı

The Beatles'ın üyelerinden Britanyalı müzik ikonu Paul McCartney'nin yazdığı şarkı sözlerinden oluşan, otobiyografi benzeri bir kitabının yayımlanacağı belirtildi.

İKİ CİLT, 900 SAYFA



Pulitzer Ödüllü İrlandalı şair Paul Muldoon’un editörlüğünü yaptığı The Lyrics adlı kitabın iki cilt halinde yayımlanacağı ve toplamda 900 sayfa olacağı belirtildi.

ŞARKILAR, TASLAKLAR VE FOTOĞRAFLAR



Kitapta, McCartney’nin 14 yaşında yazdığı şarkıların yanı sıra, kişisel arşivinden kamuya açık olmayan taslaklar, mektuplar ve fotoğraflar dahil pek çok materyallerin yer alacağı ifade edildi.

MULDOON İLE GÖRÜŞMELERİNİ TEMEL ALACAK

154 şarkıda otoportre olarak nitelendirilen kitabın Muldoon ile McCartney’nin 5 yıl boyunca yaptığı görüşmeleri temel alacağı belirtlirken, The Lyrics’in 2 Kasım’da piyasaya sürüleceği açıklandı.



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