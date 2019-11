Robert De Niro’ya SAG’dan Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Ünlü aktör Robert De Niro, SAG’dan (Screen Actors Guild ‐ Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu) Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü kazandı.



Son olarak Warner Bros’un Joker filmi ile Netflix’in The Irishman filminde rol alan efsanevi oyuncu, ödülünü, 26 Ocak 2020’de Los Angeles’taki Shrine Auditorium’da düzenlenecek 26. SAG Ödülleri töreninde alacak.

"ÇAĞIMIZIN EŞSİZ YETENEKLERİNDEN BİRİ"



Dünya çapında yaklaşık 160 bin film ve televizyon oyuncusu, gazeteci, radyo kişiliği, müzisyen, şarkıcı, seslendirme sanatçısı ve diğer medya profesyonellerini temsil eden Amerikan işçi sendikası SAG-AFTRA’nın başkanı Gabrielle Carteris, “Robert De Niro, sıradışı derinlikte ve yetenekte bir aktör. Yarattığı karakterler hayal gücümüzü cezbediyor. Genç Vito Corleone'nin yanan cehenneminden öfkeli boğa Jake Lamotta’ya ve herkesin büyükbabası Ben Whittaker'e kadar karakterlerle gönüllerimize dokunmaya, zihinlerimizi yeni ve heyecan verici anlayış ve duygu dünyalarına açmaya devam ediyor. SAG-AFTRA’nın en büyük onurunun çağımızın en eşsiz yeteneklerinden birine sunulacağını ilan etmek benim için büyük bir ayrıcalık” dedi.



De Niro, ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “50 yıldan fazladır bu sendikanın üyesiyim. SAG-AFTRA’dan bu ödülü almak bir onur” ifadesini kullandı.

BOL ÖDÜLLÜ BİR HAYAT

Bugüne kadar The Godfather II ve Raging Bull ile Oscar kazanan De Niro; Taxi Driver, The Deer Hunter, Awakenings, Cape Fear ve Silver Linings Playbook ile Oscar adayı oldu.



Daha önce rol aldığı American Hustle filmi SAG Ödülü kazanan De Niro’nun, Silver Linings Playbook ve Marvin’s Room filmleri de SAG Ödülleri için aday gösterildi.



De Niro ayrıca hem rol aldığı hem de yapımcısı olduğu Wizard of Lies ile ve yapımcılığını üstlendiği When They See Us dizileri ile de Emmy adaylığı aldı.

DE NIRO'NUN YENİ FİLMİ THE IRISHMEN 27 KASIM'DA NETFLIX'TE