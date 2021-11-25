Spencer’ın yıldızı Kristen Stewart'a övgü

Ünlü oyuncu Kristen Stewart’ın Prenses Diana’yı canlandırdığı, sezonun en çok konuşulan filmlerinden Spencer, gösterime girmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük yankı uyandırdı. Cuma günü gösterime giren Spencer, aldığı olumlu eleştiriler ile hafta sonu vizyona giren yapımlar arasında en çok beğenilen film oldu.



Gösterime girdiği her ülkede izleyicilerden ve eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar alan film, özellikle Prenses Diana’ya hayat veren Kristen Stewart’ın oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

OSCAR ADAYI OLABİLİR

Oscar sezonunda adaylar arasında olmasına şimdiden kesin gözüyle bakılan Stewart, kendisine yöneltilen adaylık ve ödül sorularına cevap verdi. Stewart, alçak gönüllülükle Oscar ödülünün çok da umurunda olmadığını, çok sayıda başarılı film ve performansın bulunduğunu ancak içinde yer aldığı bir filmin böylesine konuşulmasından memnun olduğunu belirtti.



"BİR KRALİÇE KRALİÇE OLMAKTAN VAZGEÇERSE NE OLUR?"



Birçok önemli mecradan takdir toplayan filmin usta yönetmeni Pablo Larrain ise ‘Spencer’ı “Benim neslim bize anlatılan masalları dinleyerek ve anlamaya çalışarak büyüdü. O masallarda prens prensesini buldu ve onu kraliçesi yaptı, bize hep böyle anlatılırdı. Peki, bir kraliçe kraliçe olmaktan vazgeçerse ne olur? O masal alt üst olur. Filmin özünde de anlatmak istediğim tam olarak bu. Bu önemli karar nasıl ve neden verildi? Diana’nın milyonlarca insanın kalbine dokunan ve hayatının dönüm noktası olan kararı verdiği bu günlerin hikayesini yapmak istedim. Dünyanın dört bir yanına ulaşacak evrensel bir hikaye bu…” sözleriyle anlatıyor.