The Weeknd: NFT müziğe demokrasi getiriyor

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Youtuber Logan Paul, sanatçı Mike Winkelmann ve FN Meka'dan sonra Abel Makkonen Tesfaye veya tanınan sahne adıyla The Weeknd de NFT rüzgarına kapıldı. The Weeknd, dijital olarak hazırladığı yeni müziğini yarın NFT formatında piyasaya sunacak.

AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARIYOR

Kanadalı şarkıcı daha önce hiç duyulmamış üç şarkısının olduğu klipleri açık artırmaya çıkacak. 31 yaşındaki sanatçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "NFT, müzik endüstrisine demokrasi getiriyor" dedi.



NFT COIN NEDİR?

Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweeti, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebilirler.



Değiştirilemez bir token (NFT), her NFT'nin benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebildiği ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen, blok zinciri (blockchain) adı verilen bir dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT'ler sanat, ses, video ve diğer yaratıcı çalışma biçimleri gibi dijital dosyaları temsil edebilir. Dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden üretilebilirken, onları temsil eden NFT'ler temel blok zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik kanıtı sağlar. Ethereum, Bitcoin Cash, Flow, vb. gibi yaygın blok zincirlerinin her birinin NFT kullanımlarını tanımlamak için kendi token standartları vardır.



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