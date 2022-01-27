Yönetmen Matt Reeves: Batman'e emo eyeliner'ı şarttı

DC Comics evreninin en bilinen süper kahramanlarından biri olan Batman’in yeni filmi The Batman'in fragmanı ilk çıktığı zaman başrol oyuncusu Robert Pattinson’ın (35) filmdeki *emo eyeliner'lı makyajı hayranlarının tepkisini çekti.

Filmin yönetmeni Matt Reeves (55) bir yıldan uzun bir zamandır konuşulan bu konu hakkında röportaj vererek Pattinson’ın emo eyeliner'lı makyajı hakkında açıklamalarda bulundu.



"MAKYAJI TERLEMESİYLE DAHA TİYATRAL OLDU"

2008 yapımı Cloverfield filminin de yönetmeni olan Reeves, Pattinson’ın makyajı için, “Filmde maske çıkarma fikrini sevdim, Pattinson’ın emo eyeliner'lı makyajı filmde kesinlikle şarttı. Hatta maskesinin altındaki siyah makyajı, terlemesiyle birlikte daha gerçekçi ve tiyatral durdu” dedi.

"TEPKİ ALMAYAN BİR OYUNCU GÖRMEDİM"

Reeves, “Uzun metrajlı filmlerin başrol oyuncuları açıklandığında tepki almayan bir oyuncu sanırım hiç görmedim. Özellikle Rob’un hayran kitlesi sanırım Alacakaranlık’tan sonra nasıl bir karakter görecekleri konusunda heyecanlandılar" diye konuştu.

Reeves, röportajında Batman’in Nirvana grubu solisti Kurt Cobain'den ilham alan göz makyajının, filmde kılık değiştirdikten sonra sihirli bir şekilde kaybolacağından da söz etti.

*EMO NEDİR?

Emo, kökeni "emotional" kelimesi olup Türkçe "duygusal" anlamında olan bir moda akımı kültürü, yaşam tarzıdır.

THE BATMAN FRAGMANI