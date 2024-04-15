Apple, akıllı telefonda tahtını Samsung'a kaptırdı

Araştırma firması IDC'nin yayınladığı verilere göre, teknoloji devi Apple'ın akıllı telefon sevkiyatları 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 10 düştü.
Apple sevkiyatları, en üst sırayı hedefleyen Android akıllı telefon üreticilerinin yoğunlaşan rekabeti nedeniyle zarar gördü.
Küresel akıllı telefon sevkiyatları, Ocak-Mart döneminde yüzde 7,8 artışla 289,4 milyon adede yükseldi.
ZİRVEYİ SAMSUNG'A TESLİM ETTİ
Samsung, yüzde 20,8 pazar payıyla Apple'ın en büyük telefon üreticisi konumunu elinden almış oldu.
Huawei gibi Çinli markaların pazar payı kazanmasıyla birlikte Apple yüzde 17,3 pazar payıyla ikinci sıraya geriledi.
Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, ilk çeyrekte yüzde 14,1'lik pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı.
Yılın başında en yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S24 serisini piyasaya süren Güney Kore şirketi Samsung, bu dönemde 60 milyondan fazla telefon sattı. Galaxy S24 akıllı telefonların satışı piyasaya çıktıkları ilk üç hafta içinde geçen yılın Galaxy S23 serisine kıyasla yüzde 8 artış gösterdi.
EN DEĞERLİ ŞİRKET TACI MICROSOFT'UN
Apple, geçen yılın aynı dönemindeki 55,4 milyon adetlik satış rakamına kıyasla ilk çeyrekte 50,1 milyon iPhone sattı.
Ayrıca Apple'ın Çin'e yönelik akıllı telefon sevkiyatları 2023'ün son çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 2,1 azaldı. Düşüşün nedeni bazı Çinli şirketlerin ve devlet kurumlarının çalışanların Apple cihazlarının kullanımını sınırlaması olarak görülüyor.
Şirket bu yılın başlarında dünyanın en değerli şirketi tacını Microsoft'a kaptırdı.
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