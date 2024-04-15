Apple, akıllı telefonda tahtını Samsung'a kaptırdı

EN DEĞERLİ ŞİRKET TACI MICROSOFT'UN



Apple, geçen yılın aynı dönemindeki 55,4 milyon adetlik satış rakamına kıyasla ilk çeyrekte 50,1 milyon iPhone sattı.



Ayrıca Apple'ın Çin'e yönelik akıllı telefon sevkiyatları 2023'ün son çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 2,1 azaldı. Düşüşün nedeni bazı Çinli şirketlerin ve devlet kurumlarının çalışanların Apple cihazlarının kullanımını sınırlaması olarak görülüyor.



Şirket bu yılın başlarında dünyanın en değerli şirketi tacını Microsoft'a kaptırdı.

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