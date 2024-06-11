Apple, kullanıcı verilerini OpenAI ile paylaşacak mı?

APPLE ÜRÜNLERİNİ YASAKLAYACAĞINI SÖYLEDİ

Musk, yapay zekanın işlemci düzeyinde entegre edilmesi durumunda sahibi olduğu şirketlerde Apple ürünlerinin kullanımını yasaklayacağını belirtti.

APPLE KULLANICI VERİLERİNİ OPENAI İLE PAYLAŞACAK MI?



Bu yaşananların ardından kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı.



Apple WWDC'de yaptığı duyuruda, yeni yapay zeka sisteminin gizlilik temelli olacağını ve çoğu işlemi cihazın kendisinde gerçekleştireceğini söyledi.

ABD'li teknoloji devi harici olarak yapılan her türlü bilgi işlemin özel bulut bilgisayar adı verilen yeni bir prosedür aracılığıyla yapılacağını kaydederken, bu özelliğin kullanıcıların verilerini güvende tutacağını iddia etti.



Kullanıcıların izin vermeden OpenAI ile verilerinin paylaşılmasının mümkün olmadığı da aktarıldı.

IPHONE KULLANICILARI HESAP OLUŞTURMADAN KULLANABİLECEK

Apple kullanıcıların bir hesap oluşturmadan ChatGPT'ye ücretsiz olarak erişebileceklerini doğruladı.

Şirket ayrıca, taleplerinin ve bilgilerinin kaydedilmeyeceğini ve ChatGPT'nin ücretli kullanıcılarının da tüm premium özellikleri elde etmek için ücretli hesaplarını bağlayabileceklerini ve bu özelliklere erişebileceklerini söyledi.

"VERİLERİNİZ ASLA DEPOLANMIYOR"



Apple, küçültülen verilerin gelecekte sunucu erişimi için kaydedilmeyeceğini veya Apple'ın sunucu tabanlı modellerini daha da eğitmek için kullanılmayacağını belirtiyor.



Apple Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, "Verileriniz asla depolanmıyor ya da Apple'ın erişimine açılmıyor. Yalnızca talebinizi yerine getirmek için kullanılır." dedi.

CHATGPT IPHONE'A NE ZAMAN GELECEK?



OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-4o modeli ile desteklenen ChatGPT'nin bu yılın sonlarına doğru iOS, macOS ve iPadOS kullanıcılarına sunulacağını belirtti.