Apple, kullanıcı verilerini OpenAI ile paylaşacak mı?

Apple'ın yapay zeka botu ChatGPT'yi iPhone cihazlara entegre edeceğini duyurmasının ardından başta Elon Musk olmak üzere birçok kullanıcı veri gizliliğiyle ilgili endişelerinin bulunduğunu belirtti. Peki Apple, kullanıcı verilerini OpenAI ile paylaşacak mı? İşte ayrıntılar...

Apple, kullanıcı verilerini OpenAI ile paylaşacak mı?

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde yapay zeka botu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Bu anlaşmayla birlikte yapay zekanın Siri aracılığıyla iPhone cihazlara entegre olacağı kaydedildi.

Gelişmelerin ardından X'in sahibi Elon Musk, iPhone kullanıcılarının verilerinin OpenAI'a aktarılacağı endişesiyle sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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APPLE ÜRÜNLERİNİ YASAKLAYACAĞINI SÖYLEDİ

Musk, yapay zekanın işlemci düzeyinde entegre edilmesi durumunda sahibi olduğu şirketlerde Apple ürünlerinin kullanımını yasaklayacağını belirtti.

APPLE KULLANICI VERİLERİNİ OPENAI İLE PAYLAŞACAK MI?

Bu yaşananların ardından kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı.

Apple WWDC'de yaptığı duyuruda, yeni yapay zeka sisteminin gizlilik temelli olacağını ve çoğu işlemi cihazın kendisinde gerçekleştireceğini söyledi.

ABD'li devi harici olarak yapılan her türlü bilgi işlemin özel bulut bilgisayar adı verilen yeni bir prosedür aracılığıyla yapılacağını kaydederken, bu özelliğin kullanıcıların verilerini güvende tutacağını iddia etti.

Kullanıcıların izin vermeden OpenAI ile verilerinin paylaşılmasının mümkün olmadığı da aktarıldı.

IPHONE KULLANICILARI HESAP OLUŞTURMADAN KULLANABİLECEK

Apple kullanıcıların bir hesap oluşturmadan ChatGPT'ye ücretsiz olarak erişebileceklerini doğruladı.

Şirket ayrıca, taleplerinin ve bilgilerinin kaydedilmeyeceğini ve ChatGPT'nin ücretli kullanıcılarının da tüm premium özellikleri elde etmek için ücretli hesaplarını bağlayabileceklerini ve bu özelliklere erişebileceklerini söyledi.

"VERİLERİNİZ ASLA DEPOLANMIYOR"

Apple, küçültülen verilerin gelecekte sunucu erişimi için kaydedilmeyeceğini veya Apple'ın sunucu tabanlı modellerini daha da eğitmek için kullanılmayacağını belirtiyor.

Apple Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi,  "Verileriniz asla depolanmıyor ya da Apple'ın erişimine açılmıyor. Yalnızca talebinizi yerine getirmek için kullanılır." dedi.

CHATGPT IPHONE'A NE ZAMAN GELECEK?

OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-4o modeli ile desteklenen ChatGPT'nin bu yılın sonlarına doğru iOS, macOS ve iPadOS kullanıcılarına sunulacağını belirtti.

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