Apple yeni iPad cihazların duyurulacağı tarihi verdi

Apple, çıkış yapması beklenen yeni iPad cihazlarının etkinliği için davetiyeleri dağıtmaya başladı.

LET LOOSE ETKİNLİĞİ

ABD'li teknoloji şirketi 7 Mayıs tarihinde "Let Loose" adlı bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Bu konferansın çevrimiçi ortamda gerçekleşecek, iPad donanım ve aksesuarlarına odaklanacak.

YENİ APPLE PENCIL YOLDA

"Let Loose" davetiyesinin resmi, renkli bir Apple logosu çizen bir Apple Pencil'ı göstererek yeni bir Apple Pencil'ın da yolda olduğunun açık bir göstergesi.



Apple'ın yeni iPad cihazlarını tanıtması beklenen etkinlik 7 Mayıs 2024 Salı TSİ 17.00'de başlayacak.