Bilim kurgu filmleri gerçek oldu: ABD sokaklarında Apple gözlüğü çılgınlığı

Türkiye’de ikinci el alışveriş sitelerinde gözlüğün fiyatı 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar çıkıyor



Gözlüğün temel modeli 256 GB depolama alanıyla 3 bin 499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Apple’ın ABD’de pazarında satışa sunduğu gözlüğün Türkiye’ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. ABD'den yolcu beraberinde getirilen gözlüklerin, Türkiye'deki ikinci el alışveriş sitelerinde 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar yüksek fiyatlarla satışa sunulduğu dikkat çekti.