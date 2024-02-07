Bilim kurgu filmleri gerçek oldu: ABD sokaklarında Apple gözlüğü çılgınlığı

Apple Vision Pro'nun 2 Şubat'ta çıkmasıyla birlikte karma gerçeklik dünyasında önemli bir adım atıldı. Apple'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro’yu kullananların ilginç hareketleri, izleyenlere adeta bilim kurgu filmi sahneleri yaşattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları teknolojinin geldiği noktaya dikkat çekerken, bazıları ise insanları zombileştirdiğini düşünüyor

Bilim kurgu filmleri gerçek oldu: ABD sokaklarında Apple gözlüğü çılgınlığı

'ın son çıkardığı Apple Vision Pro gözlüğü ABD’de satışa çıktı. Gözlük, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatırken sokaklarda kullanımı ise insanları, adeta bilim kurgu filmlerinde gibi ilginç ve dikkat çekici karakterlere dönüştürdü.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntüler arasında özellikle kullanıcıların gözlük takıp tuhaf hareketler sergiledikleri anlar dikkat çekiyor. Gözlük kullanıcılara gerçek dünya ile sanal bir dünyayı birleştirme özelliği sağlarken çevrelerindeki insanları ise şaşkına çeviren manzaralar ortaya çıkarıyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları teknolojinin geldiği noktaya dikkat çekerken, bazıları ise insanları zombileştirdiğine vurgu yapıyor.

Tesla'dan Apple Vision Pro uyarısı

Tesla'dan Apple Vision Pro uyarısı

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Bilim kurgu filmleri gerçek oldu: ABD sokaklarında Apple gözlüğü çılgınlığı - 1

Türkiye’de ikinci el alışveriş sitelerinde gözlüğün fiyatı 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar çıkıyor

Gözlüğün temel modeli 256 GB depolama alanıyla 3 bin 499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Apple’ın ABD’de pazarında satışa sunduğu gözlüğün Türkiye’ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. ABD'den yolcu beraberinde getirilen gözlüklerin, Türkiye'deki ikinci el alışveriş sitelerinde 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar yüksek fiyatlarla satışa sunulduğu dikkat çekti.

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