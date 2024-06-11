Danimarka basını, OpenAI'ı dava etmeye hazırlanıyor

Danimarka'nın önde gelen gazeteleri ve TV kanalları, içeriklerini izinsiz kullandığı iddiasıyla yapay zeka botu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ı dava etmeye hazırlanıyor. Danimarka Basın Yayın Kolektif Yönetim Örgütü'nün CEO'su Karen Ronde, "Dil modellerini eğitmek için kullandıkları çalışmalarımızın karşılığını istiyoruz." dedi. Ronde, bir anlaşmaya varılamazsa dava açacaklarını belirtti.

Danimarka basını, OpenAI'ı dava etmeye hazırlanıyor
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Yapay zeka ve medya arasındaki son savaşta, 'nın önde gelen gazeteleri ve TV kanalları, şirketin modellerini eğitmek için içeriklerini kullandığı iddiasıyla ülke basınına tazminat ödememesi halinde OpenAI'yi dava etmekle tehdit ediyor.

"ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ"

Devlet yayıncısı DR ve TV 2 de dahil olmak üzere Danimarka'daki medya kuruluşlarının yüzde 99'unu temsil eden Danimarka Basın Yayın Kolektif Yönetim Örgütü'nün CEO'su Karen Ronde, "Modellerini eğitmek için kullandıkları çalışmalarımızın karşılığını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DAVA AÇMAYI PLANLIYOR

Ronde, DPCMO'nun önümüzdeki yıl içinde bir anlaşmaya varılmaması halinde dava açmayı planladığını söyledi.

Yapay zeka, Microsoft tarafından desteklenen OpenAI'nin modellerini eğitmek için haber şirketlerinin web sitelerini izinsiz olarak kazıdığını iddia eden bir dizi davanın ardından telif hakkı yasasında yeni bir sayfa açtı.

Bu davalardan kısa bir süre sonra OpenAI, büyük yayıncılarla bir dizi lisans anlaşması yaparak şirketin ChatGPT'nin gelecekteki yinelemelerini bu yayıncıların içerikleri üzerinde eğitmesini sağladı. Anlaşmaların mali koşulları ise açıklanmadı.

Şimdi ise Danimarka medyası, OpenAI'yi kendileriyle kolektif olarak pazarlık yapmaya zorlamaya çalışıyor.

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