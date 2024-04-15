Dünyada bir ilk! Yapay zeka güzellik yarışması düzenleniyor

JÜRİ ÜYELERİNİ DE YAPAY ZEKA ÜRETTİ



Yarışmanın belki de en sıra dışı detayı, jüri üyelerinden bazılarının bile yapay zeka tarafından oluşturulmuş olması.



Jüri panelinde, yüz binlerce sosyal medya takipçisi olan iki "yapay zeka yaratısı" fenomen Aitana Lopez ve Emily Pelligrini yer alıyor.



Yarışmacılar güzellik ve kabiliyetlerinin yanı sıra, "dijital başyapıtlar yaratmak için yapay zeka araçlarını kullanma becerilerine ve uygulamalarına" göre değerlendirilecek.



Yarışmacılar aynı zamanda "sosyal medyadaki nüfuzlarına" göre de değerlendirilecek ve hayran sayılarına ve takipçilerle nasıl etkileşim kurduklarına göre puan alacak

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