Dünyada bir ilk! Yapay zeka güzellik yarışması düzenleniyor

Yapay zeka teknolojisini düşündüğünüzde aklınıza ilk gelenler güzellik, duruş ve zarafet olmayabilir. Ancak dünyanın ilk yapay zeka güzellik yarışmasındaki yarışmacılar, 20 bin dolarlık ödülden paylarını almak istiyorlarsa bunların hepsine fazlasıyla ihtiyaç duyacak.
"Fanvue Miss AI" yarışmasında, yapay zeka tarafından üretilen kadınlar, bir jüri heyeti önünde mücadele edecek.
"YAPAY ZEKANIN OSCAR'I"
Yarışmacılar güzellik, sosyal medya nüfuzu ve yaratıcılarının yapay zeka araçlarını kullanımına göre değerlendirilecek.
Etkinliğin Kurucu Ortağı Will Monanage, bu etkinliklerin "yapay zekanın Oscar'ları olmasını" umduğunu söylüyor.
Yarışmaya katılmak için yarışmacıların yalnızca yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir kadın görseli göndermeleri ve bir dizi soruya yanıt vermeleri gerekiyor.
Ödülleri düzenleyen şirket, yarışmaya binlerce katılımcının katılmasını beklediğini söylüyor.
JÜRİ ÜYELERİNİ DE YAPAY ZEKA ÜRETTİ
Yarışmanın belki de en sıra dışı detayı, jüri üyelerinden bazılarının bile yapay zeka tarafından oluşturulmuş olması.
Jüri panelinde, yüz binlerce sosyal medya takipçisi olan iki "yapay zeka yaratısı" fenomen Aitana Lopez ve Emily Pelligrini yer alıyor.
Yarışmacılar güzellik ve kabiliyetlerinin yanı sıra, "dijital başyapıtlar yaratmak için yapay zeka araçlarını kullanma becerilerine ve uygulamalarına" göre değerlendirilecek.
Yarışmacılar aynı zamanda "sosyal medyadaki nüfuzlarına" göre de değerlendirilecek ve hayran sayılarına ve takipçilerle nasıl etkileşim kurduklarına göre puan alacak
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