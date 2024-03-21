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GPT-5 için yeni iddia: Çıkış tarihi sızdırıldı

Yapay zeka alanında ChatGPT ile çığır açan OpenAI, GPT-5 modelinin hazırlıklarını sürdürüyor. Peki GPT-5 nasıl olacak, ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

GPT-5 için yeni iddia: Çıkış tarihi sızdırıldı
Sam Altman'dan GPT-5 sinyalleri: "İnanılmaz yeni bir model çıkaracağız"

Sam Altman'dan GPT-5 sinyalleri: "İnanılmaz yeni bir model çıkaracağız"

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Yapay zeka robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın GPT-5 sürümünü ne zaman kullanıma sunacağı merak ediliyor.

ÇIKIŞ TARİHİ SIZDIRILDI

Business Insider'ın haberine göre, OpenAI'nin ChatGPT'ye güç veren dil modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olan GPT-5'i 2024'ün ortalarında ve muhtemelen yaz aylarında piyasaya sürmesi bekleniyor.

DEMO İDDİASI

Şirket hakkında bilgi sahibi olan iki anonim kaynak, bazı kurumsal müşterilerin yakın zamanda GPT-5'in demolarını ve ChatGPT'deki ilgili geliştirmeleri aldıklarını iddia etti.

SAM ALTMAN MÜJDEYİ VERDİ

OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz günlerde şirketin bu yıl büyük bir yapay zeka modelini piyasaya sürmeye hazırlandığını ima etti. Ancak bu modelin GPT-5 olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Ayrıca haberde OpenAI'ın GPT-5 modelini hala eğitti ve kamuya açıklanmadan önce bazı testlerden geçeceği belirtildi.

Güvenlik testi sürecine bağlı olarak piyasaya çıkış tarihinin de ertelenebileceği kaydedildi.

Sam Altman'dan nükleer füzyon çağrısı: "Yapay zekanın enerji ihtiyacı olacak"

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