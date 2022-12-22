İki devlik tekel sona eriyor: Google ve Meta internet reklam pazarının yarısını daha azını kontrol ediyor

Arama motorları ve sosyal medya hesapları olarak internet devrinin en büyük kullanıcılı taraflarını kontrol eden iki dev yıllardır muazzam gelirler elde ediyordu.



İkilinin reklam hakimiyeti, her iki şirketi de yıllardır antitröst soruşturmalarının ve davalarının hedefi haline getirdi. Hâlâ dijital rakiplerine kıyasla daha fazla yükseliyor olsalar da, rekabet ilerledikçe büyüme ivmeleri yavaşlamaya başlıyor.



Insider Intelligence verilerine göre Google ve Meta, 2017'de zirve yaptıkları %54,7'den (Google için %34,7 ve Meta için %20,0) bu yıl birlikte ABD dijital reklam gelirinin %48,4'ünü (Google için %28,8 ve Meta için %19,6) elde edecek.

EN BÜYÜK TEHDİT AMAZON



Başka bir ifadeyle son sekiz yıldır dijital reklama harcanan paranın yarısı bu iki şirketin kasasına giriyordu. Bu yıl itibariyle yüzde 48.4'ün girmesi bekleniyor. İki şirketin tekeline karşı en büyük tehdit 2022'de reklamdan 30 milyar dolar gelir elde etmesi beklenen Amazon.



2024 yılına kadar Amazon'un tüm ABD dijital reklam parasının %12,7'sini, Meta'nın ise %17,9'unu alması bekleniyor.



TikTok'un reklam işi patlama yaşarken, ABD'de Big Tech (Büyük Teknoloji) rakiplerine kıyasla hala nispeten küçük.



TikTok'un 2024'te 8,6 milyar dolar reklam geliri elde etmesi bekleniyor ve bu da onu Google, Meta, Amazon ve Microsoft/LinkedIn'den sonra ABD'deki en büyük beşinci dijital reklam yayıncısı yapacak.

HEDEFLİ REKLAM PAZARI



Evde, işyerinde ve hareket halindeyken ekranların her yerde bulunması, neredeyse her şirketin dijital reklamlarla müşterileri hedefleyebilmesini sağladı. Google ve Meta için diğer yayıncılardan ve sosyal medya şirketlerinden rakiplerine kadar genişledi.



Amazon, Walmart ve eBay gibi diğer e-ticaret oyuncularıyla birlikte, kendi pazarında ürünleri öne çıkarmak için kullanılabilecek önemli bir dijital reklam ağı oluşturmaya başladı.



Google uzun süredir dijital arama reklamcılığına hakimken, Meta hedefli sosyal medya reklamcılığını kontrol ediiyordu. Ancak reklam pazarına yeni girenler, bu iki şirketin pozisyonunu sarsıyor.



Daha fazla insan çevrimiçi ürün ve fikir aramak için TikTok ve Amazon'dan yararlanıyor ve bu da ivmenin bir kısmını Google'ın hakimiyetinden uzaklaştırıyor.

APPLE POLİTİKALARI FACEBOOK'U VURDU



Apple'ın uygulama izleme politikalarında yapılan değişiklikler, Meta'nın, bir kullanıcının uygulamalar genelindeki etkinliğine dayalı olarak reklamları hedefleme becerisini önemli ölçüde azalttı. Meta, Apple'ın değişikliklerinin bu yıl kendisine 10 milyar dolara mal olmasını beklediğini söyledi.



Her iki şirket de rekabet gücünü korumak için dijital videonun büyümesine (Google için YouTube ve Meta için Instagram) güveniyor.



Big Tech'in reklam hakimiyetine karşı, çoğunlukla dijital haber endüstrisi ve daha küçük teknoloji rakipleri tarafından yapılan agresif lobicilik, Google ve Meta'nın satın almalar yoluyla reklam işlerini genişletmesini zorlaştıracak.