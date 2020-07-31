Instagram Shop özelliği Türkiye’de de kullanıma açılıyor

Instagram, geçtiğimiz günlerde ABD'de kullanıma sunduğu Instagram Shop özelliğini global olarak kullanıma sunmaya başladığını açıkladı.

31.07.2020 - 12:39

Instagram Shop özelliği Türkiye’de de kullanıma açılıyor

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Instagram, Keşfet sekmesinde yenilenen tasarımıyla yer alacak Instagram Shop özelliğiyle insanların marka ve içerik üreticilerinin paylaştığı ürünleri kolayca keşfetmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Instagram Shop ile insanlar son trendlere, kişiselleştirilmiş önerilere ve özel lansmanlara tek bir yerden ulaşabilecek.

Instagram Shop'ta marka ve içerik üreticilerinin koleksiyonlarının yanı sıra Instagram’ın @shop hesabından özel seçkiler de yer alacak.

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