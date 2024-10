Kara delik gizemi çözüldü: Yıldızları nasıl yok etti?

Queen’s University Belfast liderliğindeki araştırmacılar, NASA’nın Chandra X-ışını Gözlemevi ve diğer gelişmiş teleskopları kullanarak büyük bir kara deliğin iki yıldızı nasıl yok ettiğini ortaya koydu.



Astronomlar, 2019 yılında bir kara deliğe fazla yaklaşan bir yıldızın güçlü kütle çekim kuvvetleri tarafından parçalanmasına tanık olmuştu. Bu olay sonrası, yıldızın kalıntıları kara deliğin etrafında disk şeklinde birikerek "yıldız mezarlığı "oluşturdu. Yeni bulgular, bu diskin genişleyerek başka bir yıldıza veya daha küçük bir kara deliğe çarpmaya başladığını gösterdi. Bu çarpışma, her 48 saatte bir tekrar eden X-ışını patlamalarına yol açıyor.



Ekibin başında yer alan Dr. Matt Nicholl, bu olayı bir dalgıcın suya her girişinde sıçrattığı suya benzeterek, "Yıldızın kara deliğin çevresindeki gaz diskiyle her çarpışması, büyük bir gaz ve X-ışını patlamasına neden oluyor" dedi.



Patlamalar, Chandra X-ışını Gözlemevi tarafından kaydedildi ve daha önce sadece ipuçları olan iki gizemi birbirine bağladı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Dr. Dheeraj Pasham, "Bu, kozmik anlamda iki gizemin tek bir keşifte çözülmesi demek" ifadelerini kullandı.



Oxford Üniversitesi'nden Dr. Andrew Mummery ise "Bu düzenli patlamaların kaynağını anlamamız, kara deliklerin etrafındaki cisimlerin yaygınlığını ve mesafelerini ölçmemize olanak sağlayacak" diye konuştu.