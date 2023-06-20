Metaverse evreninde arsalar değer kaybediyor

Blokzincir ve metaverse alanında bilimsel çalışmalar yürüten Dr. Ayça Maden, sanal arsaların düşen fiyatlarıyla ilgili konuştu.

Maden, “Metaverse oldukça büyük belirsizliklere sahip. Bu belirsizlikler yatırımcıların temkinli davranmasına ve değerlerin düşmesine yol açıyor. Teknoloji ilerledikçe ve metaverse evrenlerindeki kullanıcı sayısı arttıkça, sanal arsaların değerleri tekrar yükselebilir” ifadelerini kullandı.



Gerçek dünya ile paralel bir sanal dünya sunan metaverse, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Metaverse evreninde satışa sunulan sanal arsaların değerleri ise günden güne azalıyor.

Sanal arsaların değerlerinin hızla düşmesinin birden çok faktöre bağlı olabileceğini belirten Dr. Ayça Maden, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

“Spekülatif balonların oluşması, artan rekabet, belirsizlikler ve teknolojik zorluklar, bu düşüşte rol oynayan etkenler arasında olabilir” diyen Maden, “Başlangıçta metaverse evrenine yatırım yapan birçok kişi, hızlı bir şekilde büyük karlar elde etmeye odaklandı. Spekülatif bir davranış sergileyerek sanal arsaları satın aldılar, umutlarını büyüttüler ve değerlerin hızla artacağını düşündüler.

Ancak, bu hızlı değer artışı, spekülatif balonların oluşmasına ve fiyatların suni bir şekilde şişmesine yol açtı. Artan ilgi ve katılımla birçok yeni sanal arsa projeleri de ortaya çıktı. Bu konuda daha fazla rekabet ve seçenek olması, pazardaki arzı artırdı. Bu durum da talep ve arz dengesini bozarak değerlerin düşmesine yol açtı” şeklinde konuştu.



“BELİRSİZLİKLER DEĞERLERİN DÜŞMESİNE YOL AÇIYOR”



Bazı projelerin beklentileri karşılamadığını belirten Beykent Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ayça Maden, “Kullanıcı deneyimi sorunları ve teknik zorluklar gibi nedenlerle değerler düştü. Metaverse evrenindeki sürdürülebilirlik konusundaki belirsizlikler, değerlerin düşmesinde etkili oldu.

Son zamanlarda, metaverse dünyasının geleceğinin ne olacağı konusunda birçok tartışma ve spekülasyon yapılıyor. Örneğin, teknolojideki gelişmelerin yeterli olup olmayacağı, insanlar tarafından geniş bir ölçekte kabul görüp görmeyeceği, sanal ortamlarla ilgili yeni yasal düzenlemelerin neler olacağı, sanal ortamlardaki etik ve ahlaki problemlerin nasıl çözüleceği, güvenlik ve gizlilik riskleri gibi konularda metaverse oldukça büyük belirsizliklere sahip. Bu belirsizlikler yatırımcıların temkinli davranmasına ve değerlerin düşmesine yol açıyor” dedi.

