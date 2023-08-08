Norveç'ten Meta'ya günlük 98 bin 500 dolar ceza kararı

Datatilsynet'in uluslararası bölüm başkanı Tobias Judin, konuya ilişkin demecinde, "Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren günlük 1 milyon kron para cezası uygulanmaya başlayacak." ifadesini kullandı.



Para cezası 3 Kasım'a kadar devam edecek. Toplam ceza miktarı 82 milyon kron yani 8 milyon dolar olacak.

AB 1.3 MİLYAR DOLAR CEZA VERMİŞTİ

Avrupa Birliği'nin Meta'ya kesmesi beklenen cezanın miktarı belli oldu.



Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı kuruluşu Meta'ya verileri ABD'ye aktardığı için 1,3 milyar dolar ceza verildi.



Birliğin İrlanda'daki ofisi Veri Koruma Komisyonu tarafından açıklanan ceza şimdiye kadar bir şirkete kesilen en yüksek miktar. Önceki rekor 746 milyon euroyla Amazon'a aitti.



VKK ayrıca Meta'ya veri akışını durdurması için beş ay süre verdi. Bu süre zarfında veri aktarımı sonlanmazsa şirket daha ağır yaptırımlarla karşılaşabilir.