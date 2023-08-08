Norveç'ten Meta'ya günlük 98 bin 500 dolar ceza kararı

Norveç'te veri koruma kurumu Datatilsynet, kullanıcı gizliliğini ihlal gerekçesiyle 14 Ağustos'tan itibaren Meta'ya günlük 1 milyon kron (yaklaşık 98 bin 500 ABD doları) ceza kesmeye başlayacak.

Norveç'ten Meta'ya günlük 98 bin 500 dolar ceza kararı

Datatilsynet, 17 Temmuz'da, Meta'nın belirlenen kurallara uymaması halinde para cezasına çarptırılacağını bildirmişti.

Kurum, Meta'nın 'te kullanıcıların fiziksel konumları gibi verileri toplayamayacağını ve "davranışsal reklamcılık" yöntemini kullanamayacağını açıklamıştı.

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Datatilsynet'in uluslararası bölüm başkanı Tobias Judin, konuya ilişkin demecinde, "Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren günlük 1 milyon kron para cezası uygulanmaya başlayacak." ifadesini kullandı.

Para cezası 3 Kasım'a kadar devam edecek. Toplam ceza miktarı 82 milyon kron yani 8 milyon dolar olacak. 

AB 1.3 MİLYAR DOLAR CEZA VERMİŞTİ 

Avrupa Birliği'nin Meta'ya kesmesi beklenen cezanın miktarı belli oldu.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı kuruluşu Meta'ya verileri ABD'ye aktardığı için 1,3 milyar dolar ceza verildi. 

Birliğin İrlanda'daki ofisi Veri Koruma Komisyonu tarafından açıklanan ceza şimdiye kadar bir şirkete kesilen en yüksek miktar. Önceki rekor 746 milyon euroyla Amazon'a aitti. 

VKK ayrıca Meta'ya veri akışını durdurması için beş ay süre verdi. Bu süre zarfında veri aktarımı sonlanmazsa şirket daha ağır yaptırımlarla karşılaşabilir. 

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