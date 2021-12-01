Sanal evren şimdiden para basıyor: 2.5 milyon dolara arsa, 600 bine yat

NFT'lerin arından metaverse çılgınlığı başladı.



Sanal evren ya da diğer adıyla metaverse uzun yıllardır teknoloji şirketlerinin gelecek gördüğü bir alan. Son olarak adını Meta olarak değiştiren Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg de şirketin geleceğinin sanal evren olduğunu söylemişti.



Sosyal medya devi Facebook'un bu açıklamasının ardından sanal evren projeleri daha fazla ilgi çekmeye başladı. Decentraland adındaki bir kripto platformu sanal evren projesiyle biliniyor. Kanada merkezli bir yatırım şirketi buradan arsa satın aldı.



Toplamda 116 parselden oluşan arsaya 2.43 milyon dolar ödendi. Decentraland'in moda sokağındaki arsanın büyüklüğü ise yaklaşık 600 metrekare olduğu belirtildi. Bu da metrekare fiyatınının 4 bin dolara denk geldiğini gösteriyor.



Bir başka sanal evren platformu The Sandbox'ta ise sanal yat satışı gerçekleşti,. Republic Realm tarafından geliştirilen dijital yata 650 bin dolar ödendi. Lüks yatta 1 helikopter pisti, jakuziler ve DJ kabini de bulunuyor.