TikTok "Gençlik Konseyi" kurdu: 15 genç tavsiyelerde bulundu

Video paylaşım platformu Tiktok, uygulamanın geliştirilmesi ve güvenlik anlamında daha kullanışlı hale getirilmesi için tavsiye verecek gençlerden oluşan bir konsey kurdu.



Dünyanın dört bir yanından seçilen 15 gençten oluşan Gençlik Konseyi, aralık ayından bu yana iki kez toplandı. Toplantılardan birine TikTok CEO'su Shou Chew de katıldı.

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Şirket, 2024 yılında TikTok'un gençler için güvenli ve erişilebilir bir yer olmasını sağlamaya yardımcı olmak için gençlerin katılımına odaklanacağını söyledi.



Şubat ayında gerçekleştiğini doğruladığı en son toplantıda konsey, platformun genç TikTok kullanıcıları için çevrimiçi bir yardım merkezi olan "Gençlik Portalı"nın yeniden tasarımını görüştü.



Sosyal medya platformları, özellikle genç kullanıcılar söz konusu olduğunda çevrimiçi güvenlik konusunda sürekli incelemelerle ve yeni düzenlemelerle karşı karşıya.

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Geçen yıl yasalaşan Çevrimiçi Güvenlik Yasası, firmaların kullanıcıları ve özellikle çocukları platformlarında ortaya çıkan çevrimiçi zararlardan korumasını gerektiriyor.



Bu yasayı ihlal ettiği tespit edilen firmalara büyük para cezaları veriliyor.



"Gençlik Konseyi"nin tavsiyeleri, TikTok'un platformu kullanırken ihtiyaçlarına ve endişelerine etkili bir şekilde yanıt verebilmesini sağlamak açısından kritik öneme sahip olacak. NTV’yi sosyal medyadan takip edin